Verdachte van twee gewapende overvallen in Den Bosch opgepakt

Verbod op glas in binnenstad Oeteldonk met carnaval? Het is nog even wennen

7:23 Di 5 ma. Bij de Grote Optocht lopen er genoeg bezoekers rond met een glazen flesje bier in de hand. En waar de ene slijter zich uitslooft alle drank in glas over te schenken op plastic, is iets verderop gewoon Flügel in glazen flesjes te koop. Het blijft al met al nog even wennen, dat verbod op glas met carnaval.