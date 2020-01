Verdachten van Bossche groepsverkrachting langer vast

Vughtse blinde transgen­der krijgt na klacht over Kruidvat gedeelte­lijk gelijk van rechter: ‘Blij met vonnis’

10:06 DEN BOSCH - De Vughtse Ingrid van Kranen heeft tevergeefs geprobeerd om via de kantonrechter drogisterijketen Kruidvat te dwingen om haar 5.000 euro te betalen als immateriële schadevergoeding. De paralympisch discuswerpster voelde zich als blinde transgender gediscrimineerd toen personeel in 2017 weigerde om haar bij de arm te nemen om te winkelen in een filiaal in Vught.