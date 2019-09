Verdeeldheid over verhogen parkeertarieven in Den Bosch

In het voorstel van B en W aan de gemeenteraad gaat een uur parkeren in het centrum op straat vanaf 2021 3,60 euro kosten. Nu is dat nog 2,70. In de gemeentelijke parkeergarages in het centrum (Wolvenhoek en Sint-Josephstraat) stijgt het tarief in 2021 van 2,40 naar 3,30 euro per uur, het uurtarief in parkeergarage Sint-Jan gaat van 2,40 naar 2,85 euro.