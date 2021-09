Verdwaalde kogel of gericht? Politie zoekt naar schutter schietincident waarbij fietsster werd geraakt

Na 12 jaar heeft Engelen ‘eindelijk’ weer een nieuw beeld naast de kerk: ‘klein maar fijn, maar het past hier’

25 september ENGELEN - ,,Eindelijk!” roept wethouder Huib van Olden als hij de oude vlag van Engelen van het beeld trekt. Twaalf jaar nadat een bronzen sculptuur met twee engelen werd gestolen, staat er naast de Protestantse Kerk in Engelen nu een mini-versie ontworpen door bouwhistoricus Jan Viguurs van de afdeling Erfgoed. Het is een afbeelding van kunststof in 3D van de kerk zoals die eruit moet hebben gezien tussen 1551 en 1587. De lege sokkel is verleden tijd.