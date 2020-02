Vergeten jassen in dit Bossche café gaan naar minderbedeelden van Quiet

‘Niet serieus’, veteranen Ouwestomp wijzen noodbunga­low Pelssingel af

16:52 DEN BOSCH - ,,Wij zien geen andere keuze dan deze locatie af te wijzen, 55 vierkante meter is geen serieus bod.’’ Het bestuur van Veteranen Ontmoetings Centrum Ouwestomp in Den Bosch is duidelijk over de witte 'noodbungalow’ aan de Pelssingel. Volgens voorzitter Jeroen Stam van Ouwestomp is verhuizen naar de rand van het centrum geen optie.