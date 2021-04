Vergevorderd plan voor grafkelder en urnenmuur in tuin van Sint-Jan: ‘Dat mag 7 miljoen euro kosten’

video ‘Stichting Aap en dierenambu­lan­ce verdienen extraatje voor opvang Vughtse wasbeer­tjes’: crowdfun­ding gestart

6 april VUGHT - Jacqueline van Dinther is blij dat de twee wasberen die de afgelopen dagen in Vught zijn aangetroffen niet zijn doodgeschoten maar worden opgevangen. Ze wil de Dierenambulance en de Stichting AAP een hart onder de riem steken en is een crowdfunding gestart.