Vergroot Oeteldonks carnavalscafé zit er dit jaar niet in: ‘Jammer dat dit nu niet kan’

Droom van HC Den Bosch-speel­ster Noor Omrani gaat misschien toch in vervulling

Twee keer zag Noor Omrani haar droom om actief te zijn op het WK hockey in het water vallen. Maar nu lijkt de wens van de 21-jarige speelster van HC Den Bosch alsnog in vervulling te gaan. ‘Ik durf pas te juichen als ik in het vliegtuig zit.’

9 februari