Verhaal van te slopen schuilkelder op Coudewater in Rosmalen gaat bovengronds verder

Bossche ‘goten­schoon­ma­ker' licht hoogbejaar­de op in Tilburg en krijgt 10 maanden cel

20 september BREDA - In niet mis te verstane woorden heeft de rechtbank in Breda vrijdag korte metten gemaakt met een Bosschenaar die twee mannen van 98 en 82 jaar oud heeft opgelicht. 'Uiterst laf' en 'schaamteloos', noemde de rechtbank de man die deed alsof hij dakgotenschoonmaker was, maar in feite niets meer was dan een ordinaire dief.