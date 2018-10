Verhallen uit Rosmalen zet 140 Westeriks op veiling: ‘20.000 euro voor Zelfportret met vrouwen’

,,Ik kan zijn werk op zolder zetten of er iemand anders blij mee maken. Het is een keuze” aldus kunstverzamelaar Frank Verhallen uit Rosmalen. Ongeveer 140 schilderijen, etsen, gravures en affiches van de Rotterdamse schilder-tekenaar en graficus Co Westerik worden maandag geveild bij veilinghuis Adams in Amsterdam. De prenten, tekeningen en aquarellen hingen jarenlang in woonhuis/galerie ‘Het Rode Huis’ in Rosmalen. ,,De muren waren van boven tot onder ‘behangen’ met Westeriks”, zegt schrijver en kunstverzamelaar Verhallen.

‘Werk zou in museum moeten hangen’

Volledig scherm Frank Verhallen © Marc Bolsius ,,We gaan verhuizen”, legt hij uit. “Er gaan vijftig Westeriks mee. Daar kan ik geen afstand van doen. Ze krijgen een plaatsje in onze nieuwe woning. De rest wordt dus geveild.” Het topstuk dat maandag onder de hamer gaat is ‘Zelfportret met Vrouwen’ uit 1946; het eerste officiële schilderij van Westerik. ,,Daar is het startbedrag van 20 duizend euro al voor geboden, maar het werk gaat meer opbrengen”, voorspelt Verhallen. ,,Het schilderij zou in een museum moeten hangen.”



Onder de 140 werken zijn ook betaalbare veilingstukken. ,,Het is niet meer van de elite. Iedereen die het werk van Westerik mooi vindt, kan bieden. Een affiche begint met een openingsbod van tien euro.” Verhallen: ,,Mijn eerste werkje van Westerik kostte in 1983 tweehonderd gulden. Die zal ik nooit wegdoen. Ik was 35 jaar geleden zo blij dat er bij mij een ‘Westerik’ aan de muur hing. Ik bleef ernaar kijken.”

Sombere gedachten

Verhallen schreef een boek over de beeldende kunstenaar. ,,In zijn kunst zit een emotie en gevoel; pijn, verdriet of woede. Ik ben zelf ook een gevoelig mens. Co was een emotionele man met sombere gedachten. Die schilderde hij als het ware van zich af.”

De kunstenaar overleed onlangs op 94-jarige leeftijd. ,,Ik wilde pas na zijn dood een flink deel van zijn werk veilen. Co kwam wel eens in Rosmalen. Stond hij naar zijn eigen gouache te kijken. Zei: Wow, dat heb ik toch wel erg goed gedaan. We zijn bevriend geraakt. Ik mocht bijvoorbeeld in zijn atelier komen. Dat is toch de heilige ruimte van een kunstenaar.”