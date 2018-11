Verhoging terassenbelasting in Den Bosch gaat door, maar niet in één keer

In het nieuwe voorstel van het College van B en W gaat de belasting voor horeca-clusters in 2019 met tien procent omhoog en in 2020 en 2021 steeds met vijf procent. De tarieven in het centrum (binnenstad en een deel buiten de stadswallen) stijgen de komende drie jaar met vijf procent per jaar. De terrassen in het Paleiskwartier en Rosmalen vallen voor het eerst in een (nieuwe) categorie. In het Paleiskwartier wordt dit jaar nog 12,35 euro per vierkante meter betaald. De verhoging van 55 euro wordt uitgesmeerd over twee jaar. In Rosmalen is de verhoging in twee jaar 25 euro.