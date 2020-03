Verkadefabriek, Theater aan de Parade en kleine zalen en musea tijdelijk gesloten: ‘Vreselijk balen’

Evenementen waar meer dan honderd mensen bij elkaar zijn, moeten worden afgelast. Directeur Jan van der Putten van De Verkadefabriek: ,,We zijn een ontmoetingsplek, dus het voelt onnatuurlijk om onze deuren te sluiten, maar we nemen onze verantwoordelijkheid in het kader van het algemeen belang. We hopen dat we met deze beslissing kunnen bijdragen aan de indamming van het virus. Het is een heel vreemde gewaarwording. Eigenlijk is het de eerste keer in ons 15-jarige bestaan dat we de zaak dichtgooien, de Eerste Kerstdag telkens buiten beschouwing gelaten.”