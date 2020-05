Verkadefabriek vanaf 1 juni onder strikte voorwaarden open: ‘Het belangrijkste is dat we weer mogen!’

,,We kijken ernaar uit ons publiek weer te zien. Om weer die plek te zijn waar je elkaar kunt ontmoeten. Waar we door de ogen van kunstenaars kijken naar de wereld om ons heen, ook op anderhalve meter afstand”, zegt directeur Jan van der Putten.

Drinken mee de zaal in

Om zoveel mogelijk bezoekers in de nieuwe situatie te kunnen bedienen, worden in alle vijf de filmzalen meer films gedraaid voor een kleiner publiek. Ook is het voortaan toegestaan om drinken mee de zaal in te nemen. Er komt een speciaal afhaalpunt op de gang. ,, We maken duidelijke routes, waardoor het publiek in meerdere zalen terecht kan, zonder dat er drukte op de gangen ontstaat.”

In juli en augustus tuigt de Verkadefabriek, evenals vorig jaar, een buitenbioscoop op waar dit jaar elke avond een film zal draaien.

Quote Het vraagt om wat aanpassin­gen, maar dat hebben we er graag voor over. Het belangrijk­ste is: we mogen weer Jan van der Putten, Directeur de Verkadefabriek

Creatieve oplossingen

Voor theater, muziek en cabaret wordt nog gezocht naar nieuwe vormen. Zowel voor het publiek als de acteurs, muzikanten en dansers. Zij dienen immers ook anderhalve meter afstand te houden. Van der Putten: ,,We onderzoeken samen met onze huisgezelschappen hoe we hier creatieve oplossingen voor kunnen vinden. We kijken naar wat wel kan.”