Verkeer A2 in beide richtingen omgeleid vanwege spoedreparatie

Theater aan de Parade met deel van programma naar Speeldoos in Vught, carnavals­tent in 2021 op Parade

6:06 DEN BOSCH - Het Theater aan de Parade in Den Bosch gaat tijdens het seizoen 2020-2021 veertig voorstellingen in het voormalig theater De Speeldoos in Vught programmeren. Tijdens de sloop en nieuwbouw aan de Parade worden Perron-3 in Rosmalen en de Orangerie meer gebruikt. In de programmering voor het volgende seizoen is geen rekening gehouden met de eventuele komst van een Kaaihal op de Tramkade.