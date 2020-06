‘Verkeerd moment’ om op Bossche jeugdsport te bezuinigen

80.000 en 160.000 euro

12.000 jeugdleden

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen per jaar. In 2020 ontving een buitensportvereniging 16 euro per jeugdlid per jaar. Een binnensportvereniging ontving dit jaar 32 euro per jeugdlid. De gemeente telde dit jaar 12.000 jeugdleden bij de verschillende clubs.

Verhogen van contributie

Kinderen stoppen met voetballen

Voor Dielissen is het nog maar de vraag of ouders van jeugdleden van Nulandia (750 jeugd- en seniorleden in totaal) die contributieverhoging kunnen betalen. ,,Met het risico dat kinderen stoppen met voetballen.’’ Jeugdleden betalen bij Nulandia 137 euro per seizoen. Bij Be Quick betalen de 140 jeugdleden volgens Langens ongeveer veertig euro per seizoen. ,,Wij hebben een eigen kantine die we zelf onderhouden, maar die levert niet al te veel omzet.’’ Beide clubs zijn overigens nog steeds in gesprek over verregaande samenwerking.