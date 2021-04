Verkeerscentrum na 17 jaar weg bij Autotron

Vught kan verder met nieuwe brug over Drongelens kanaal, inclusief verbindend fiets- en wandelpad

15 april VUGHT - Vught kan verder met de aanleg van de nieuwe brug over het Drongelens kanaal, in de buurt van Fort Isabella. Op een bestaand dijkje wordt een nieuw fiets- en voetpad aangelegd. Dit is noodzakelijk om de brug te bereiken. De brug wordt in 2022 gerealiseerd.