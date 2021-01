Verkeerslichten knipperen oranje: twee auto's botsen op elkaar in Vught

Nijpend in de noodopvang? Niet volgens koepels van Bossche basisscho­len

7:16 DEN BOSCH - Het is nijpend in de noodopvang. Althans dat stelt de PvdA in Den Bosch, die schriftelijke vragen heeft gesteld hierover. ATO en Signum, die een groot aantal basisscholen onder hun hoede hebben, herkennen zich niet in dit beeld.