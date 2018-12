Verkeersregelaars kijken werkloos toe: ovonde Julianaplein kan toestroom bussen op dag één aan

En vooral rond het hele en halve uur is het druk met bussen, zo blijkt. Een korte telling rond half negen leidt tot zeker 25 bussen in vijf minuten tijd, die het punt rondom de monding van de tunnel van de drakenfontein passeren. De afgeladen bussen moeten daar even wacht houden in een lang lint, maar tot echt grote opstoppingen of vertraging leidt het ook weer niet. Al ligt dat ook aan het sociale karakter van de Arriva-chauffeurs, die ook niet allemaal gelukkig zijn met de situatie. Vaak genoeg wordt er geknipperd met het licht, als teken dat een andere busbestuurder voorrang kan nemen om verdere opstoppingen tegen te gaan. Het is genoeg voor de verkeersregelaars om rustig op de stoep te blijven staan en te constateren dat ingrijpen nu niet nodig is. Vermoedelijk zijn de regelaars er dinsdag ook nog.



Helemaal gerust zijn de buurtbewoners er nog niet op, na dag één. Want vooral rondom die drakentunnel is een ingewikkeld punt ontstaan. En komend jaar komen daar nog eens 194 langere bussen per dag bij, die nu nog over de Onderwijsboulevard gaan. Het zorgt ervoor dat een groot deel van de oppositie dinsdagavond een motie in stemming wil brengen: laat een groot deel van de bussen gewoon nog even over de Onderwijsboulevard en de Perronweg rijden, en ga op nieuw met iedereen in gesprek over de routes. Voor het jaar 2019 zal dat vermoedelijk niet veranderen: de dienstregeling voor 2020 gaat begin december 2019 in.