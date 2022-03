Verkiezingsdag in Den Bosch: het stemmen is in volle gang. Eerste twee dagen 14.489 keer gestemd

‘Te vaak te weinig geld uit Den Haag, dat blijft zuur’

SINT-MICHIELSGESTEL - Binnenkort ruimt wethouder Ed Mathijssen (PPA) in het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel zijn bureau leeg. Met een bananendoos vol spullen keert hij na twintig jaar besturen huiswaarts. Hoe kijkt hij terug op zijn rol in de politiek? Op het centrumplan Gestel, de woningbouw, de stroperigheid van de ruimtelijke ordening en de Haagse centen?

