Verliefde Bossche tbs’er (54) die begeleidster wilde ontvoeren krijgt celstraf en opnieuw tbs

V. probeerde in de avond van 14 juni 2018 een sociotherapeute van de Pompekliniek in Nijmegen te ontvoeren. Dat deed hij door bij haar achter in de auto te stappen, zijn arm om haar nek te klemmen en met een mes in haar rug te porren. V. probeerde de vrouw mee in zijn eigen auto te sleuren, waar onder meer ducttape en een geprepareerd touw klaarlagen. Daarmee wilde V. zijn begeleidster ontvoeren en mogelijk doden, aldus justitie.