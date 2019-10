Verlies Dierentehuis Den Bosch bijna 55.000 euro

Mainstage op gevel Brabanthal­len

13:35 DEN BOSCH - Niemand hoeft zich af te vragen waar de nieuwe Mainstage-hal in de Brabanthallen is gevestigd. De witte letters Stadsentree die op de ramen prijkten, zijn vervangen door Mainstage op de gevel. Op het nieuwe podium van hal 5, naast 1931 Congrescentrum, verzorgt Charly Luske op 16 november met The Story of George Michael, de allereerste liveshow.