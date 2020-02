Verlossing illegale bewoners Dierenbos Vinkel is nabij, nog wel onzekerheid twintigtal chalets

Al in november vorig jaar had de gemeenteraad van Den Bosch unaniem besloten dat de toekomst van de bewoners op het recreatieterrein in Vinkel verzekerd zou zijn. De politiek zag niets in het standpunt van het college van B en W om een einde te maken aan de illegale bewoning en sommeerde wethouder Roy Geers een persoonlijke gedoogbeschikking af te geven aan de bewoners die op 1 januari 2019 ingeschreven staan op Dierenbos en in de gemeentelijke basisadministratie.



De onrust onder de bewoners nam de afgelopen weken zodanig toe, dat in de commissie Omgeving dinsdagavond aan de wethouder om duidelijkheid werd gevraagd. Geers: ,,We gaan de beschikkingen in maart echt versturen. En deze week gaan we de website voor de bewoners actualiseren. In maart moet er dan ook een plan van aanpak op de site verschijnen.’’