Verminkt gedumpt op vuinisbelt in Thailand: wie was de vermoorde Vughtenaar Jules Odekerken (46)?

Herenhui­zen en stadsvilla’s in het Gasthuis­kwar­tier; zo gaat het verder

9:54 DEN BOSCH - De eerste 20 woningen en 23 appartementen zijn afgelopen vrijdag amper opgeleverd in het Bossche Gasthuiskwartier of de voorinschrijving is gestart voor de volgende 20 woningen en 20 appartementen. Wat is er op komst?