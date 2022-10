Vermissing van Hebe (10) en begeleider houdt Brabant in de greep: dit weten we tot nu toe

Expo Screenwear in Design Museum Den Bosch: Mode bestaande uit pixels in plaats van textiel

Geen geborduurde pailletten op een exclusieve jurk of tastbare modestukken, maar pixels, programmeren van de juiste software en online collecties; in de nieuwe expositie in het Design Museum Den Bosch staat digitale mode centraal. Vanaf 15 oktober is Screenwear – Exploring Digital Fashion te zien en gaat een (digitale) modewereld open.

18 oktober