Vernieuwd ‘Kamp Vught’ grijpt je nóg meer bij de strot

Zomer 1942. Vrachtwagens met bouwmaterialen arriveren. Tegenover de IJzeren Man in Vught wordt een ‘kazerne’ gebouwd..., denken omwonenden. Pas als het terrein wordt omheind met prikkeldraad, er wachttorens worden gebouwd, wordt duidelijk wat er echt aan de hand is. ‘Konzentrationslager Herzogenbusch’ is een feit. In januari 1943 arriveren de eersten van in totaal bijna 32.000 gevangenen.