Vernieuwende horeca? Café Herman vecht voor pizza-oven en mosselavonden op terras, met drank na 23 uur

Do 18 jul. Ze hebben er al een paar waarschuwingen opzitten, en ja, ze weten het ook wel: regels zijn regels. Maar als de gemeente zo op zoek is naar vernieuwende horeca-concepten, waarom is het dan zo moeilijk de boel hier een beetje levendig te maken, vragen ze zich af bij Café Herman.

Door Bart Gotink

Mosselavonden of pizza-oventjes op het terras? Het mag niet. De groenstrook gebruiken als terras? Nope, niet toegestaan. En dat terras? Dat moet om 23 uur wel helemaal leeg zijn. Zie daar de drie grootste frustraties van Fiona Reinaerts, die samen met Karlijn van Ballegooijen Café Herman in de voet van de watertoren uitbaat. ,,Want we voelen ons niet echt gesteund door de gemeente, die zelfs op zoek is naar een ander soort horeca.”

Inmiddels is Café Herman een paar waarschuwingen verder en in boetes heeft Reinaerts geen zin. Dus kiezen de uitbaters eieren voor hun geld. De kookactiviteiten zijn geschrapt, het terras is voortaan om 23 uur leeg. Maar boosheid is er nog wel.



De verboden pizza-oven:

‘We hebben het randje opgezocht’

,,Natuurlijk kennen we de regels, maar als je nooit iets verandert aan de regels, krijg je ook geen horeca waar veel behoefte aan is", denkt Reinaerts. ,,We hebben het randje opgezocht, juist om het hier een beetje levendig te maken. We willen ook niet dat iedereen maar doet wat hij of zij wil. We willen vooral dat beter gekeken wordt naar de locatie van de horecazaak.”

Want Café Herman aan het Hinthamereinde behoort tot de binnenstad, omdat ze binnen de stadsmuren vallen. Dus betalen ze ook hetzelfde aan precariorechten, vertelt Reinaerts. ,,Maar we vallen weer niet binnen het uitgaansgebied. Dat betekent dus dat ons terras om elf uur echt leeg moet zijn. Op mooie zomeravonden moeten we dan 22:30 uur al mensen vragen naar binnen te gaan. We hoeven ook geen terras tot twee uur, zoals op de Korte Putstraat, maar een terras tot twaalf uur in het weekend is veel behoefte aan.”

‘Regels meer aanpassen aan openbare ruimte’

Eten bereiden op het terras is niet toegestaan. ,,En daar valt dus ook onze pizza-oven en mosselavonden onder", stelt zij. En dat mag niet. ,,Terwijl dit voor mijn gevoel past onder vernieuwende, levendige horeca die we zoeken en waar behoefte aan is. Ik zou graag zien dat de regels meer aangepast worden aan de openbare ruimte. Wat maakt deze plek nou deze plek?” Er is één buurtbewoner die klaagt over het terras van Herman, vertelt Reinaerts verder. ,,En dat willen we ook respecteren. We willen echt niet tot twee uur open en houden het rustig buiten."