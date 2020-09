Veronique van Bree nieuwe directeur van Landgoed Huize Bergen en EIGENTIJDSERF

Video Motor in brand gestoken bij woning in Den Bosch: ‘Als de vlammen naar binnen slaan, is het poging tot doodslag’

13 september DEN BOSCH - Een man heeft zondagochtend in alle vroegte een motor in brand gestoken in de Cypresstraat in Den Bosch. In het huis waar de motor bij geparkeerd stond, lagen op dat moment mensen te slapen. ,,Als de vlammen boven naar binnen slaan, dan is het gewoon poging tot doodslag”, stelt Bianca Kwaytaal, die sinds 1 juli een sigarenzaak op de benedenverdieping van het pand heeft.