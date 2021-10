Veroordeelde Bossche verkrachter met stoornis wil af van tbs: ‘Het mag allemaal wat sneller’

Volgens de rechtbank waren er in 2002 voldoende bewijzen dat de man in 1999 een meisje verkrachtte in haar woning in Rosmalen. Dat was ook het geval bij een slachtoffer in Den Bosch. Een deskundige zei dat de verkrachtingen werden gepleegd ‘vanuit sterke gevoelens gevoelens van onvolwaardigheid’. Daarbij was ‘het machtsaspect van bijzondere betekenis was’.