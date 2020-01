Veroordeelde wethouder Jos van Son over de dagen van vernedering

Er is écht geen alterna­tief voor bouwen in het Annapark, zegt de wethouder

8:08 DEN BOSCH - Er is nóg maar eens naar gekeken, maar de bouw van zestien koopappartementen kan niet anders dan in het midden van het Annapark in Hintham. Andere mogelijkheden zijn er niet, tenzij. Tenzij de Bossche politiek beslist om dan maar helemaal niets in de groene long van de wijk te bouwen.