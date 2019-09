'Verplaats de Bossche kermis van centrum naar parkeerplaats bij de Brabanthallen’

Door Bart Gotink

Terwijl de discussie over een nieuw evenementenbeleid gevoerd wordt, gooit Van der Miessen de knuppel maar eens in het hoenderhok. Is tien dagen lang kermis op de Markt en Parade, met een toch al overvolle kalender, niet wat veel? ,,De kermis heeft een verduveld grote impact op de binnenstad.”

‘Mensen mijden binnenstad ook’

Nee, een kermis hoort in het centrum (57%) Want waar de één geniet van de kermis, is het voor de ander niet perse een versiering, bijvoorbeeld iemand die wil shoppen, zo betoogde hij voor de gemeenteraad bij de bijeenkomst informeren en ontmoeten. ,,Het trekt mensen naar de stad, maar er zijn ook bezoekers die de binnenstad juist mijden.” En in een tijd dat het evenementenbeleid zich gaat richten op duurzaamheid, veiligheid en geluid, past een kermis misschien niet meer zo goed in het hart van de stad, stelt hij.

Kijk eens naar de voordelen van een verplaatsing, stelt hij verder. ,,Bij de Brabanthallen kan een soort kermisfestival komen, met veel grotere attracties dan in de binnenstad te zien zijn", denkt het oud-raadslid. Het zou overigens ook niet voor het eerst zijn. Ook begin van de eeuw was er al eens een FunFair Boulevard bij de Brabanthallen, met meer dan honderd attracties. Toen ontstond er ook al een levendige discussie over de concurrentie tussen de binnenstadskermis en die op de parkeerplaats van de hallen. Winkeliers zagen de kermis graag definitief vertrekken naar het parkeerterrein, waar kermisliefhebbers liever het historische centrum als decor zagen.

De Brabanthallen is in elk geval niet perse tegen, weet Van der Miessen. ,,En een evenement in de Brabanthallen hoeft niet te bijten met een kermis. Een snuffelmarkt binnen kan best tegelijk georganiseerd worden.” Tegenstanders zijn er wel, weet hij ook. ,,Voor sommige cafés is het een soort carnaval en wordt er goed verdiend.”

Vooral roept hij de raad daarom nu op ‘maak budget vrij en onderzoek dit eens grondig'.

