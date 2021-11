Verpleeghuizen slaan alarm na terugkeer corona: ‘Wat komt er verder nog op ons af?’

Nieuwe lage Diezebrug moet er over drie jaar liggen, geen hout en weinig historie

DEN BOSCH - De nieuwe Diezebrug in de Bossche Stadsdelta tussen Orthenpoort en Kop van het Zand moet er in 2024 liggen. De oude hoge brug die nu een belangrijke schakel is van en naar het centrum en het station is zo goed als op.

12 november