Verpleegkundige Nena (26) waande zich tijdens crisis in oorlogsgebied, nu komt er een toneelshow over haar verhaal

24 juni DEN BOSCH - De Bosschenaren Remy K. (40), Neely T. (32) en Willy v.d. P. (39) zijn tot 120 uur taakstraf veroordeeld voor de mishandeling van een Bosschenaar (63). ,,Mijn hoofd is gebruikt als een voetbal’’, zei de man over de vechtpartij in 2019 in de Bossche Kolperstraat.