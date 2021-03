Verrassing bij oud woonhuis Jeroen Bosch: Na urenlang schrappen 140 jaar oude letters ontdekt

Uren krabben

Het was ‘de enige kans om een stukje geschiedenis te achterhalen’ voordat de gevel opnieuw wordt geschilderd. Na enkele uren krabben kwam met 20 centimeter hoge letters het woord Meubelpapier tevoorschijn. Met meubelpapier werd ooit behang bedoeld. Daarom gaat Erfgoed 's-Hertogenbosch er vanuit dat in het pand een winkel moet zijn gevestigd waar je terecht kon voor meubelpapier. De letters zouden kort na de bouw in 1874 op de gevel zijn gezet.

Borstelwerk en kaarten

Een verdere zoektocht leidde naar een foto uit 1888 waarop heel vaag iets is te zien op de gevel. Een foto die waarschijnlijk is gemaakt tussen 1879 en 1890 is de tekst goed te zien. Ook is in adresboeken te lezen dat in 1875 een winkel in galanterieën in het pand was gevestigd. Je kon er borstelwerk en kaarten kopen. ,,En het lijkt er op dat Bosschenaren hier ook behang hebben kunnen kopen’’, aldus de gemeente.