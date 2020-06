Verschillende nepvuurwapens gevonden in woning in Vught

Dronken automobi­list die filmde voor dodelijk ongeluk in Rosmalen accepteert vonnis rechtbank niet

10:53 DEN BOSCH - De Bossche automobilist (31) die voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A59 in Rosmalen is veroordeeld tot twee jaar celstraf en vier jaar ontzegging van de rijbevoegdheid is in hoger beroep gegaan. Dat is dinsdag bevestigd door een woordvoerder van het gerechtshof. Het is nog niet bekend wanneer de zitting wordt gehouden.