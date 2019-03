Verslaafde Hans heeft alles te danken aan het eerste Bossche hostel

De buren klagen, maar gemeente Den Bosch kan Joegoslavi­sche foodtruck niet weigeren

10:55 Do 28 ma. De gemeente Den Bosch ziet ‘geen gronden’ om de foodtruck Mr. Meatguy te weigeren. Ondernemers in het winkelcentrum aan de Boschmeersingel en de Oude Vlijmenseweg klagen daar over stank en de oneerlijke concurrentie van de kraam, gespecialiseerd in Joegoslavische vleesgerechten.