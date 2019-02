Vertaalapparaat helpt bij bevallen in Bosch ziekenhuis

Tilburg is de Brabantse koploper in het afgeven van bouwvergun­nin­gen, Oss opvallend derde

10:10 Van alle Brabantse steden worden in Tilburg verreweg de meeste bouwvergunning afgegeven in 2018. De stad blijft onder andere Eindhoven en Den Bosch met een straatlengte voor. Die twee steden zagen juist een forse daling in het aantal afgegeven vergunningen in vergelijking met 2017.