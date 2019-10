Vertraging door ongeluk op A2 bij Den Bosch richting Utrecht

Ongeruste bewoners Dierenbos op Vinkeloord krijgen donderdag duidelijk­heid over permanente bewoning

6:06 VINKEL - De meer dan honderd bewoners die permanent op Dierenbos in recreatiepark Vinkeloord wonen krijgen nog vandaag de zo vurig gewenste duidelijkheid over hun toekomst. Volgens wethouder Roy Geers ontvangen de ongeruste bewoners een brief waarin staat wat de gemeente Den Bosch van plan is én een uitnodiging voor een informatie-avond.