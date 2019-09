Vertraging spoorplan en ombouw N65 ongewenst volgens D66 Vught; vanavond debat in het raadhuis

Parkeerver­gun­ning in Den Bosch West weer ter discussie

9:14 DEN BOSCH - Het plan om volgend jaar de parkeervergunningen in West weer af te schaffen, leidt tot protest in aantal straten. De vrees dat dezelfde parkeerproblemen als voorheen weer terugkeren, is groot. Onder aanvoering van Leefbaar Den Bosch wordt gekeken of in een aantal straten toch parkeervergunningen kunnen blijven.