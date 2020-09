Vertrek Kagie uit Bossche politiek is niet meer zo zeker, hij moet solliciteren voor wethoudersstoel in Pijnacker

DEN BOSCH - Raadslid en oud-wethouder Paul Kagie in Den Bosch is ongewild betrokken bij een soap rond een bestuurscrisis in Pijnacker-Nootdorp. Kagie is kandidaat om wethouder te worden in de gemeente onder de rook van Zoetermeer, maar zal dan eerst een soort van sollicitatiegesprek moeten voeren met vertegenwoordigers van de acht partijen in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp.

Het is nog maar zeer de vraag of de fractievoorzitter en leider van Leefbaar 's-Hertogenbosch dit wil. Kagie wil eerst overleg met Eerlijk Alternatief (EA), de partij die hem als kandidaat-wethouder naar voren geschoven heeft. Tot die tijd wil Kagie niet reageren. EA wil Kagie (65) als opvolger van wethouder Van de Gevel, die onlangs opstapte nadat zij zich verkeek op een pleegzorgkwestie. Kagie zou in dat geval na 38 jaar politiek (zeven jaar wethouder) de Bossche gemeenteraad verlaten om tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 wethouder te zijn.

‘Zien we dan wel weer’

Eerder verklaarde Kagie graag de uitdaging aan te gaan. ,,En wat ik over anderhalf jaar ga doen, zien we dan wel weer.” Kagie heeft een adviesbureau voor bestuurders en wethouders op het gebied van het sociaal domein en was eerder ook jarenlang topambtenaar bij de gemeente Lelystad, onder meer als programmamanager grote stedenbeleid.

Commotie

Het zoeken naar een nieuwe wethouder in Pijnacker-Nootdorp zorgt voor veel commotie. EA wil zelf met een opvolger voor hun opgestapte wethouder komen. Maar Progressief Pijnacker-Nootdorp (lokale samenwerking tussen PvdA en GroenLinks) schoof de eigen fractievoorzitter als kandidaat naar voren. In een verslag van de informateur staat dat een meerderheid van de fracties het belangrijk vindt dat er een kennismakingsronde komt. De gesprekken met beide kandidaten zijn op 14 en 15 september. Op 24 september is er een besloten vergadering van de gemeenteraad waarbij de beslissing moet vallen.

Mag en kan

Eerlijk Alternatief (vijf zetels) zit in Pijnacker-Nootdorp met VVD, D66 en CDA in de coalitie, maar de gemeente heeft geen ‘geen traditionele coalitie’. De gemeente wordt bestuurd op basis van een hoofdlijnen-akkoord, onderschreven door alle partijen. Een wethouder van een andere partij in de raad mag en kan dus.