Vertrek Van Roosmalen kwam voor Vinkelse kerkgangers als verrassing

VINKEL - Sinds het voortijdig vertrek van Pastoor Karel van Roosmalen als invaller voor de, naar Reusel vertrokken David van Dijk, moet Parochie De Goede Herder die uit zes geloofsgemeenschappen bestaat, het doen met twee priesters. Dus haastte pastoor Frits Ouwens zich, na de Heilige mis in de kerk van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Vinkel, naar Heesch om ook daar voor te gaan in een viering.

Zo'n zestig Vinkelse parochianen hoorden na afloop van de mis de pastoor een korte verklaring afleggen over het vertrek van de invaller: ,,Er zijn meerdere redenen waarom pastoor van Roosmalen is vertrokken. Hij toonde grote inzet maar een aantal dingen wilde hij dwingend regelen en daar konden we als parochie niet in meegaan. We zoeken nog naar een structurele oplossing, maar de mis van half 6 komt niet in gevaar," zo stelde pastoor Ouwens zijn parochianen gerust.

Na afloop werd op het kerkplein nog even nagepraat. Broer van de Ven hoopt in ieder geval dat Vinkel in de toekomst niet zonder priester komt. ,,Er komen hier wekelijks 60 tot 80 mensen naar de kerk en we hebben 2 actieve koren," zegt hij. Jos Smits beaamt dat. ,,Onze kerk is financieel gezond en met een priester erbij kunnen wij het hier wel rond krijgen."

Dat pastoor van Roosmalen zo snel weer vertrokken is, verbaast deze parochianen wel. De lector van dienst zegt dat zij in de afgelopen maand niets aparts heeft ervaren tijdens de vieringen die hij voorging. ,,We wilden hem hier een kans geven en het verraste ons dat hij weer weg is. Ik heb een begrafenis en een mis bij hem bijgewoond en niets aparts aan hem gemerkt," zegt een dame die haar naam niet prijs geeft. ,, Voor ons was er dan niets te merken, maar wij weten natuurlijk niet wat voor eisen hij verder stelde," vult van de Ven nog aan.