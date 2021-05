Vertrekkend wijkagent Roy Otten geliefd en een tikkie ondeugend

Duistere figuren

Een avontuur dat zich eind 2018 voltrok. „Samen met hem en zijn inmiddels overleden vriend en collega Turgay Aslan gingen we een keer in het pikkedonker op pad. Voorafgegaan door een uitgebreide briefing. Doel was om te kijken of alles nog koek en ei was in de wijk. In die periode hadden we regelmatig te maken met auto- en woninginbraken. We splitsten ons op, Roy en Turgay gingen apart op patrouille. Dat was beter, zeiden ze. Op een gegeven moment zag ons groepje een ietwat vreemde grijze Golf. Kort daarna zagen we hem potverdikke weer. Met een zaklamp schenen we héél gericht, maar vanwege alle consternatie vergaten we goed te kijken. Het waren duistere figuren, daarover bestond geen twijfel. Het nummerbord hadden we wel mooi te pakken. Later kwam de aap uit de mouw”, aldus Thijssen.