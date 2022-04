Verwarde man opgesloten in politiecel nadat hij spullen op straat gooide

Hockeyvrou­wen van Den Bosch halen uit tegen HCKZ: vier goals voor Krekelaar

De hockeysters van Den Bosch hebben zondagmiddag de kater van het verlies een week geleden in de Euro Hockey League (EHL) een beetje weggespoeld. Het team van HCKZ moest er in de hoofdklasse met 7-2 aan geloven. Maartje Krekelaar had met vier goals een groot aandeel in de score.

