Verwijderen eendenkroos en nieuw gemaal moeten einde maken aan vissterfte in Vught

VUGHT - Samen met de hengelsport Vereniging ‘Altijd Beet’ is de gemeente Vught gestart met het verwijderen van eendenkroos op het water van de Reeburgvijver in Vught. Het is één van de maatregelen die extreme vissterfte zoals vorig jaar moet voorkomen.

Het was een treurig gezicht vorig jaar, de Reeburgvijver in Vught. Het water lag vol met dode vissen. In allerlei soorten en maten. Een baars, een voorn, een snoek, een zeelt én zelfs de allersterkste van het hele spul: een zeventien kilo zware graskarper legde het loodje.

Zuurstof

Om herhaling te voorkomen heeft Vught besloten een aantal maatregelen te nemen. ,,We zijn gestart met het verwijderen van het eendenkroos waardoor de vijver snel dichtgroeit, het wateroppervlak wordt afgesloten en geen zuurstof de vijver in kan dringen", aldus een gemeentewoordvoerder. ,,Helemaal weghalen zal niet lukken maar we proberen het wel zoveel als mogelijk."

Quote De belangrijk­ste reden van de vissterfte is volgens ons toch de klimaatver­an­de­ring Woordvoerder gemeente Vught

Een andere maatregel die voor een betere watermilieu moet zorgen is volgens hem het plaatsen van gemaal in een slootje bij het Nachtegaallaantje. ,,Water uit het (regenwater)rioolstelsel wordt in het slootje gepompt dat in verbinding staat met het Reebrugpark. Dan krijg je dus meer doorstroming van vers water.”

Experimenteel

Het voorstel van viskenners om coccolietenkrijt (een natuurlijke kalk van zeedieren) aan het water toe te voegen, ziet Vught voorlopig niet zitten. Het zou de verzuring van het water neutraliseren en bacteriën weer de kans geven het slib in de vijver af te breken. ,,Dat vinden we nog te experimenteel", aldus de woordvoerder.

Hij vervolgt: ,,En de vijver is zo'n acht jaar geleden nog helemaal uitgebaggerd en dieper gemaakt dan hij ooit is aangelegd. De belangrijkste reden van de vissterfte is volgens ons toch de klimaatverandering. De daling van de grondwaterstand. Daar hebben we mee te dealen. Iedereen heeft daar problemen mee. Continue spoelen is het enige wat helpt maar dan heb je wel water nodig. Vught heeft nog het geluk dat ze een gescheiden rioolsysteem heeft en hemelwater kan inzetten. Een echte klimaatadaptieve maatregel.”

Quote We hebben de gemeente ook gevraagd stukken vijver ‘op te schonen’ Peter de Voigt, Hengelsportvereniging Altijd Beet

Volgens Peter de Voigt van de Vughtse hengelsportvereniging Altijd Beet zijn de maatregelen ‘een begin'. ,,Ik denk niet dat het voldoende is. We hebben de gemeente ook gevraagd stukken vijver ‘op te schonen'. Het vuil, takken en bladeren waaien naar de hoeken en blijven daar liggen. Dat is niet goed voor de vijver.”

Geen nieuwe vissen

Ook een pomp in de vijver zou volgens De Voigt kunnen bijdragen aan een betere waterkwaliteit. ,,Maar daar is geen budget voor. We zijn blij dat er in ieder geval iets gebeurd maar het kan nóg beter. Er zitten eigenlijk ook te veel planten in. En dat eendenkroos groeit als de hel. In korte tijd verandert het heldere water in een ‘groen grasveld'. Het is een prachtig park en de Reeburgvijver is een officiële visvijver maar zo lang het watermilieu niet beter wordt, zetten wij er geen nieuwe vissen meer in.”