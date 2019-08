Verzet tegen ‘woesj woesj woesj’ loont zelden: ‘95 procent windmolenplannen gaat door’

Strijd tegen files op A2: werkgevers laten hun mensen proefrij­den op e-bike

11:10 ZALTBOMMEL/DEN BOSCH - Forensen in Den Bosch en omgeving die via de A2 naar hun werk gaan, kunnen op proef overstappen op een elektrische fiets. Via hun baas kunnen ze een week lang ervaring opdoen met de e-bike.