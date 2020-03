Verzorgingstehuis in Den Bosch verrast door hulpactie van softwarebedrijf: ‘De snoepzak ging meteen open’

Marjet Wijn (39), afdelingshoofd van platform and technology, vindt dat het bedrijf zich wel extra in mag zetten voor de ouderen. Helemaal in deze roerige periode. Dat bracht haar op het idee om kinderen van collega’s aan het werk te zetten. ,,We verzochten hen om mooie tekeningen te maken voor ouderen. En dat is gelukt: ik ontving niet veel later zo’n vijftig prachtige tekeningen”, legt de in Den Bosch wonende Wijn uit.