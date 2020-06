‘Verzwegen conceptbrief over Dierenbos in Vinkel bevatte explosieve informatie’, een ‘leermoment’ voor wethouder Geers

DEN BOSCH - Wethouder Roy Geers heeft de Bossche gemeenteraad vorige week niet over een conceptbrief over het gedogen van wonen in het Dierenbos in Vinkel geïnformeerd omdat er in de mail van park-eigenaar Libéma een explosieve passage stond voor de bewoners en de gemeenteraad.

Dat verklaarde Geers gisteren tijdens een interpellatiedebat dat was aangevraagd door de hele oppositie. De wethouder werd stevig aan de tand gevoeld over een belangrijke conceptbrief over een gedoogconstructie voor wonen in het recreatiepark die hij volgens een aantal fracties tijdens een interpellatiedebat heeft verzwegen. In de politiek is het bewust achterhouden van informatie een doodzonde.

Bewoners moeten op termijn toch weg

De wethouder had wel degelijk een reden om niet over de brief te reppen. In de reactie van parkeigenaar Libéma, die vorige week maandag 10 juni naar de wethouder werd gestuurd, stond dat de bewoners, die nu in het park worden gedoogd, toch op onbekende termijn zouden moeten vertrekken op het moment dat het Dierenbos opnieuw zou worden ingericht. Die passage is er in de definitieve brief uitgehaald.

De nieuwe indeling is nog wel ooit nodig. Dierenbos kan dan ook niet op voorhand garanderen dat de jaargasten er voor langere c.q. onbepaalde tijd kunnen verblijven.

Quote Als ik iets over de con­cept-brief zeg, vraagt u als raad naar de inhoud Roy Geers , Wethouder in Den Bosch

Voor Geers is het ‘een leermoment’ . ,,Als ik iets over de brief zeg, vraagt u als raad ook naar de inhoud van de conceptbrief”, aldus Geers. ,,Als we afspreken dat u dat bij een concept niet meer doet, zouden we daar afspraken over kunnen maken. Dan is het voor mij en ook de raad een leermoment.”