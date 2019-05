Veteranen op Sint-Janslyceum: ‘We willen de jeugd graag leren wat een veteraan nou precies is’

,,Dit heeft indruk gemaakt”, zegt Jacky Stuiver (16), leerling van het Sint-Janslyceum. ,,Vooraf dacht ik: iedereen heeft een leger, dat is niet speciaal. Maar mijn beeld is veranderd, het is allemaal hartstikke interessant.”



Zo heeft de komst van de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ precies het gewenste effect. De derdejaars mavo- en havoleerlingen keken naar de voorstelling The Battle, een initiatief van het Nationaal Comité Veteranendag. Tegelijkertijd zorgde de fanfare voor de muzikale omlijsting. ,,We willen de jeugd graag leren wat een veteraan nou precies is”, zegt Willem-Jan Visser, sergeant en onderdeel van de fanfare.