Veteranen Ouwestomp voelen zich besodemieterd, stadscamping Den Bosch komt erg dichtbij

,,Nog een keer uitleggen wie we zijn, wat we doen en wat we nodig hebben. Dat hebben we nu vier keer gedaan’’, klinkt Stam geïrriteerd. Het bestuur van Ouwestomp zette de wensen en ideeën toch nog een keer op rij en stuurde op 15 november een brief aan Mikkers en Geers. Daarna bleef het dus stil.



In januari 2019 kreeg het veteranencentrum te horen dat het nog tot augustus van dit jaar in het voormalige sportpark van RKJVV in de Schutskamp kon blijven zitten. Tot die tijd zou de gemeente met de provincie en het rijk naar een oplossing voor de toekomst te kijken. Ouwestomp zou plaats moeten maken voor een stadscamping en in moeten trekken bij één van de sociaal culturele accommodaties in de gemeente.