Veteranen Search Team en politie zoeken bij Zuiderpark naar vermist persoon

Boerderij­win­kel Heische Hoeve in Den Bosch: 'Lastig, maar veel te leuk om te stoppen'

LOOSBROEK - Een boerderijwinkel in het hart van een stad als Den Bosch. Is dat een goede combinatie? Zeker wel, denken Dennis Hurkmans en Ezra Leeger van de Heische Hoeve in Loosbroek. Maar ook een ontdekkingsreis.

15 december