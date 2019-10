Vianens bureau maakt ontwerp voor restauratie van De Kleine Winst

DEN BOSCH - Verlaan & Bouwstra architecten uit Vianen gaat het ontwerp maken voor de restauratie van het rijksmonument De Kleine Winst aan de Bossche Markt. Volgens wethouder Mike van der Geld is dit ‘een belangrijke stap om het leven van Jheronimus Bosch in zijn voormalige woonhuis straks zichtbaar en tastbaar te maken’. De gemeente denkt er jaarlijks ongeveer 30.000 bezoekers te kunnen ontvangen. Het gaat onder meer om ruim 5.000 scholieren.

In totaal hebben drie partijen een uitvoerige visie en projectplan ingediend. De twee andere partijen die de gemeente niet met naam en toenaam noemt hebben tot en 17 oktober de kans om bezwaar te maken. Daarna is de gunning definitief.

Woonhuismuseum

Het is de bedoeling dat de architect vanaf half oktober aan de slag gaat met het ontwerp voor de restauratie. Naar verwachting is het ontwerp volgend voorjaar gereed. Dan kan de gemeente beginnen met de aanbesteding voor een aannemer. Het is de bedoeling dat na de zomer van 2020 wordt gestart met de restauratie. Eind 2021 zouden deuren van het woonhuismuseum Huis van Bosch open moeten kunnen.

Volledig scherm Schets van de nieuwe invulling van het pand de Kleine Winst © Marc Brink

‘Slimme oplossingen’

Eerder werd bekend dat het Jheronimus Bosch Art Center (JBAC) het woonhuis gaat exploiteren in samenwerking met de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. Het JABC betaalt 250.000 euro voor de nieuwe invulling van het pand. De stichting Jheronimus Bosch 500 heeft al eerder zo'n bedrag toegezegd.

Verlaan & Bouwstra architecten maakten een bouwkundige opname van het gebouw en een haalbaarheidsplan voor de restauratie. Zij hebben al diverse restauratieprojecten op hun naam staan, waaronder de herbestemming van kasteel Ruurlo tot Museum More. Volgens de gemeente is het bureau in staat om ‘slimme oplossingen en nieuwe onderdelen te combineren met een historische omgeving’.

