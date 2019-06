Vice-president IOC opent WK (para) handboogschieten in Den Bosch

De stad van...Jan-Wil­lem van den Akker: ‘Ik wil een spontaan en authentiek gesprek’

14:11 DEN BOSCH - ,,Ik ben altijd benieuwd wat mensen drijft. Of het nou gaat om het organiseren van een evenement, een actie voor het goede doel of wat politici beweegt om bepaalde uitspraken te doen.’’ Jan-Willem van den Akker (52) maakt al twintig jaar lokale televisieprogramma's. Eerst voor Boschtion, momenteel voor TV73 (in samenwerking met Media Leerpark).